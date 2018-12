Tout proche d’un départ l’été dernier, Rafael est finalement resté à l’Olympique Lyonnais où il est devant Kenny Tete et Léo Dubois dans la hiérarchie. Invité hier sur OLTV, le latéral droit dont le contrat à Lyon se termine en 2019 a fait le point sur son avenir.

« J’ai envie de rester ici, je l’ai déjà dit plein de fois. Ma famille est très heureuse à Lyon. On va parler avec le club. Il y a toujours eu de la concurrence depuis que je suis arrivé. J’aime beaucoup ça. Cela me motive encore plus. » Le message est passé !