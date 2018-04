L’Olympique Lyonnais est blindé sur le poste de latéral droit pour la saison prochaine. En effet, alors que Rafael (27 ans) et Tete (22 ans) seront toujours sous contrat, Léo Dubois, actuellement à Nantes, va débarquer au Groupama Stadium. Et on imagine mal le club rhodanien tourner à trois sur ce poste. De quoi pousser Rafael au départ ?

Pas vraiment si l’on en croit les déclarations du Brésilien, dans les colonnes de Planète Lyon. « Je voudrais bien prolonger ici parce que j’aime bien Lyon. Il me reste un an et demi de contrat. Et on ne peut pas rester ici avec trois latéraux droits, il faut qu’un des trois parte. On va voir les intentions du club. (...) C’est la vie. Il faut toujours se battre pour avoir sa place ».