S’il y a bien un club que Rémy Vercoutre connaît bien, c’est l’Olympique Lyonnais. Gardien du club rhodanien pendant dix ans (2004-2014), l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 38 ans, a en effet disputé 112 rencontres avec les Gones. Aujourd’hui consultant pour Canal +, le natif de Grande-Synthe a accordé un entretien au Progrès avant le derby face à l’AS Saint-Etienne (vendredi à 21h, à suivre sur notre live commenté). Et l’ancien portier lyonnais est revenu sur l’irrégularité des Gones, évoquant au passage le manque d’un joueur de caractère.

« C’est énervant, et parfois même récurrent. L’équipe souffre d’une certaine inexpérience, mais surtout, de l’absence d’un aboyeur capable de recadrer et de calmer tout le monde. Ça manque cruellement. Il n’y a pas assez de relais sur le terrain, et ce n’est pas un problème de coach », a tout simplement lâché le quintuple champion de France, avant de défendre Bruno Genesio, critiqué par certains fans : « les supporters se tirent une balle dans le pied. Un jour, il partira, et tout le monde se rendra alors compte de ses qualités. Il est la bonne personne, au bon endroit, et au bon moment. »