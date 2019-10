Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais il y a un peu plus de deux semaines, Rudi Garcia a commencé par un nul puis une défaite mercredi en Ligue des Champions. Ce samedi face à Metz, le technicien français a gagné son premier match avec les Gones. De quoi lui donner le sourire, comme à Lucas Tousart (voir vidéo).

En conférence de presse, le coach de l’OL a confié : « J’ai trouvé l’arbitrage très bon ce soir. On a un bel outil avec l’assistance vidéo. Il faut faire confiance aux arbitres. Mais je préfère retenir le bon match maîtrisé de mes joueurs. Memphis a débloqué la situation d’une très belle manière. J’aurais aimé un peu plus mais je pense qu’on avait plus les moyens physiques. On a besoin de tout le groupe. On va avoir du temps cette semaine pour travailler sur le triptyque Toulouse, Benfica, Marseille. »