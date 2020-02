Ce mercredi, c’est le choc des olympiques en quart des finales de la Coupe de France. En effet, l’OL reçoit l’OM dans une rencontre qui sent toujours un peu le soufre (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Pour ce match, Rudi Garcia a annoncé de nombreux absents.

« On a deux suspendus plus les blessés de longue date. Dubois a repris avec le groupe. On espère qu’il sera prêt assez vite même si pas le poste où on a le plus de manque. On va voir comment est Maxwel parce qu’il était out pour Paris. Thiago Mendes ne s’est pas entrainé hier à cause d’un coup. Il a mal au pied ou au mollet », a expliqué Rudi Garcia tout en parlant aussi des deux absents de longue date que sont Reine-Adélaïde et Depay.