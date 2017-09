30 août 2015. L’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée de Sergi Darder. Grand espoir espagnol, le joueur âgé à l’époque de 21 ans rejoignait un club rhodanien qu’il avait tout fait pour rejoindre. On se souvient que son transfert avait mis du temps à se décanter. Deux ans plus tard quasiment jour pour jour, le milieu de terrain a quitté les Gones. Il a été prêté hier soir à l’Espanyol Barcelone comme l’a indiqué l’OL dans un communiqué de presse. « L’Olympique Lyonnais informe avoir accepté la demande de Sergi Darder qui avait exprimé à plusieurs reprises depuis le début de cette saison son envie d’évoluer dans un autre championnat (...) Dans ce cadre, l’Olympique Lyonnais a conclu un accord avec l’Espanyol Barcelone sur les modalités d’une mutation temporaire de Sergi Darder pour un montant de 0,3 M€, assortie d’une option d’achat d’un montant de 8 M€ auquel pourra s’ajouter des incentives pour un maximum de 2 M€ ainsi qu’un intéressement d’un maximum de 20 % dès le 1er euro sur un éventuel futur transfert. Cette mutation temporaire sera confirmée d’ici au 1er septembre au soir après la réalisation des conditions techniques habituelles ».

Un choix qui a fait jaser du côté des supporters lyonnais qui s’attendaient à voir Clément Grenier ou Jordan Ferri quitté la cité rhodanienne. Titulaire depuis le début de la saison, Sergi Darder aurait demandé son départ comme l’a précisé le club. Il a expliqué son choix ce vendredi lors de sa conférence de presse de présentation.« Mon rêve était de jouer en première division avec l’Espanyol Barcelone. Le club a fait un grand effort. Je voulais revenir. Je savais que je reviendrai. La chose la plus importante est de se sentir à l’aise et aimé. Avoir des gens qui veulent être ici est important pour tout le monde (...) La première chose que je veux, c’est gagner de la confiance, participer aux matches et faire de mon mieux. Je suis bien physiquement. J’ai joué déjà trois matches. Je n’ai pas arrêté de m’entraîner et je suis prêt ». Il a aussi eu quelques mots pour les Gones. « Je remercie l’OL pour le traitement que j’ai reçu ces deux années et pour tout ce qu’ils ont fait pour moi ».