Après une extraordinaire victoire à l’Etihad Stadium face à Manchester City (2-1), l’Olympique Lyonnais souhaite confirmer ce succès contre le Shakhtar Donetsk. Pour cette rencontre, Bruno Genesio a décidé d’organiser son équipe en 4-2-3-1. Anthony Lopes évolue dans les buts et pourra compter sur Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy en défense. Juste devant, la paire Lucas Tousart, Tanguy Ndombele forme le double pivot.

Sous l’attaquant, Houssem Aouar, Nabil Fekir et Bertrand Traoré seront à la création tandis que Moussa Dembélé - préféré à Memphis Depay - s’occupera de la finition. En face, le Shakhtar de Paulo Fonseca a fière allure. Le vétéran Pyatov prend place devant une défense Matviyenko, Krivtsov, Rakitsky, Ismaily. Dans le cœur du jeu, Maycon et Stepanenko tenteront de fournir de bons ballons aux virevoltants Marlos, Taison et Alan Patrick. Enfin, Junior Moraes est en pointe de l’attaque du Shakhtar.

Compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Tousart, Ndombélé - Traoré, Fekir, Aouar - Dembélé

Shakhtar Donetsk : Pyatov - Matviyenko, Krivtsov, Rakitsky, Ismaily - Maycon, Stepanenko - Marlos, Taison, Alan Patrick- Junior Moraes