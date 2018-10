L’OL s’est fait peur, mais l’OL a évité la catastrophe. Menés 2-0 par le Shakhtar, les Lyonnais ont su revenir dans la partie et ont pu décrocher un 2-2 qui leur permet d’être toujours en tête de leur groupe. Après la rencontre, Nabil Fekir a livré son ressenti devant les caméras de RMC Sport.

« On a eu une belle équipe face à nous, mais il y avait la place, surtout en deuxième période. C’est un match nul logique je pense, même s’ils ont eu plus de possession que nous. On savait qu’on avait affaire à une équipe qui joue la LDC tous les ans, de très bons joueurs, on a eu un peu de mal, mais on va retenir le match nul. Bien sûr, nos supporters nous ont manqué, on a un bon public, ce soir fallait faire sans et ça s’est un peu ressenti », a lancé le capitaine de l’OL.