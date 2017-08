C’est au tour de l’OL de faire son entrée dans ce championnat de France version 2017/2018. Décevant 4e la saison passée, les Lyonnais ont changé de visage à l’intersaison mais les attentes seront toujours aussi nombreuses.

Genesio aligne l’équipe qui devrait être plus ou moins type pour la saison à venir avec Fekir en soutien de Mariano Diaz et les côtés occupés par Traoré et Depay. Pour Strasbourg qui retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 2008. Thierry Laurey aligne lui 7 recrues dans sa composition.

Les compositions :

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Darder, Tousart - Traoré, Fekir, Depay - Mariano Diaz

Strasbourg : Kamara - Lala, Mangane, Martinez, Salmier - Aholou, Martin, Corgnet, Liénard - Da Costa, Saadi.