Jean-Michel Aulas est un personnage emblématique de la Ligue 1. Depuis sa prise de fonction à la tête du club rhodanien, en 1987, l’homme d’affaires de 71 ans s’est forgé une réputation de communicant omniprésent dans le championnat de France. Sydney Govou (40 ans), ancien attaquant international français de Lyon, a côtoyé le patron de l’OL pendant de plus de 10 ans au plus haut niveau (1999-2010) et s’est confié à ce sujet.

« Comment l’équipe jugeait la communication de JMA ? A l’époque, il n’y avait pas les réseaux sociaux donc ses sorties médiatiques dans les journaux étaient plus nombreuses. Il utilisait L’Equipe et nous, joueurs, on était parfois très fâchés. (Rires) On en parlait dans le vestiaire. On n’était pas toujours d’accord avec lui », a confié celui qui est désormais consultant pour Canal + dans les colonnes de L’Equipe ce lundi.