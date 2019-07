Nabil Fekir est annoncé partant de l’Olympique Lyonnais. Le milieu offensif se serait même déjà mis d’accord avec le Betis Séville sur un contrat de cinq années. Présent en conférence de presse ce jeudi, Sylvinho s’est exprimé à ce sujet.

« Il ne va pas me manquer, je n’étais pas là avant (rires). Bien sûr que c’est un joueur merveilleux, un niveau technique exemplaire, magnifique à le voir jouer. Il va me manquer évidemment. J’en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On ne contrôle pas la situation, on espère que ce soit rapide pour lui et pour le club. Il négocie sa sortie. Mais ce sera quand ? », a indiqué le Brésilien.

