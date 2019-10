Présent en conférence de presse avant le choc face à l’AS Saint-Étienne dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), Sylvinho aborde son premier derby avec impatience. Le technicien brésilien de l’Olympique Lyonnais s’attend à un contexte particulier, mais ce dernier ne compte pas changer ses habitudes pour autant.

« Je m’attends à beaucoup de rivalité, avec une ambiance difficile, un match compliqué nous attend. La plupart de mes joueurs connaissant très bien la rivalité, cette ambiance. On prépare les joueurs pour jouer un grand match, et tout ce que je mets en place sera fait pour qu’ils disputent un grand match. Ils savent que c’est un match compliqué. On a commencé à voir des vidéos de Saint-Etienne et on va encore en voir dans les prochaines heures. On va là-bas pour jouer. Tout ce qui concerne la tactique, les stats, on sait tout sur eux. On est vraiment bien calés, il y a eu un gros travail d’effectué par le staff, » a commenté le coach brésilien de l’OL.

