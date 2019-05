Tanguy Ndombele attise les convoitises. Le milieu de terrain est courtisé notamment par la Juventus, Manchester City ou encore le PSG. Le Real Madrid a aussi rencontré ses agents il y a quelques semaines comme nous vous l’avions révélé sur notre site. Discret dans les médias, l’international tricolore a évoqué sa situation sur le site officiel de l’OL.

« Je ne me concentre que sur le terrain. On va peut-être parler de moi durant les vacances mais je ne vais pas m’en occuper. Je vais aller souffler, me reposer la tête. C’est encore un peu flou car je ne sais pas ce que je veux aujourd’hui. Ce qui arrivera arrivera. J’ai la tête tranquille et c’est le plus important ».