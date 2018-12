Tanguy Ndombele est l’un des joueurs français les plus prometteurs à son poste. Arrivé en provenance d’Amiens la saison dernière, il s’est rapidement imposé dans le système de Bruno Genesio comme un titulaire indiscutable. Si bien que de nombreux clubs l’ont approché cet été. Mais le milieu international et son club ont décidé qu’il resterait. Un choix qu’il évoque dans le Canal Football Club, ainsi qu’un intérêt du Paris Saint-Germain.

« Le club ne voulait pas que je parte, et je ne me sentais pas de partir. Je pense que c’était la meilleure décision pour moi. Je joue beaucoup, j’ai porté le maillot de l’équipe de France... Signer au PSG ? Quand j’étais petit, je n’ai pas rêvé de jouer pour ce club. Que ce soit le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, le Bayern... Je n’ai jamais rêvé de jouer dans ces clubs. Ce sont des grands clubs, mais je ne ferme la porte à personne. Ça reste un des plus grands clubs français », a ainsi déclaré le milieu de l’Olympique Lyonnais.