Les pensées de Lucas Tousart ont bien changé depuis son intervention dans le Canal Football Club le 15 avril dernier. Le milieu lyonnais, qui espérait voir l’Olympique de Marseille ne pas atteindre la finale de la Ligue Europa, a exprimé son soutien au club phocéen ce vendredi. « Je me suis déjà exprimé par rapport à ça. Je suis Français donc on va dire que je supporte une équipe française qui va aller en finale. Maintenant,il y a nous et notre objectif que l’on veut atteindre la saison prochaine. Si on finit troisième, ça peut être une place qualificative en Champions League. Ça va être serré, que le meilleur gagne », a finalement lâché le joueur de 21 ans en conférence de presse.

L’ancien Valenciennois sera donc derrière l’équipe de Rudi Garcia mercredi soir pour cette finale qui se déroulera dans le stade des Gones, le Groupama Stadium. Mais actuellement, l’OL est deuxième de Ligue 1 et a son destin entre les mains pour finir dauphin du Paris Saint-Germain et donc être certain de se qualifier directement pour les phases de poules, sans dépendre du résultat de la finale. Lucas Tousart l’a donc bien précisé : « Si on fait notre travail correctement, l’enjeu et le sort de cette finale ne nous impactera pas. »