L’Olympique Lyonnais a beau être réputé pour lancer les jeunes talents de son centre formation dans le grand bain, mais tous n’ont pas cette chance. C’est notamment le cas du jeune Alan Dzabana. A 20 ans, l’attaquant formé au club n’a toujours pas fait la moindre apparition avec l’équipe A.

Selon les informations de RMC, le jeune espoir rhodanien pourrait rebondir du côté du Havre. Les deux parties sont en discussion concernant un transfert sec autour d’une indemnité d’un million d’euros, et non d’un prêt. En effet, le règlement de la LFP stipule qu’un club ne peut prêter plus de sept joueurs. Or, les Gones en compte déjà six avec celui de Martin Terrier. La dernière place serait réservée à Dylan Mboumbouni, en contact avec Cholet.