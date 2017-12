La rencontre de clôture de la 18e journée de Ligue 1 opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille promet d’être une fête. Sur les talons du PSG, les deux équipes ne sont en effet séparées que par leur différence de buts et elles chercheront à passer l’hiver le plus haut possible.

Si la fête promet d’être belle sur le terrain, les tribunes ne devraient pas être en reste, puisque les Bad Gones, premier groupe de supporters de l’OL, créé en 1987, célèbrent ses 30 ans d’existence. A cette occasion, les joueurs de l’OL porteront dimanche un maillot avec le logo des BG87. Bel hommage rendu par la bande à Jérémy Morel à ses supporters.