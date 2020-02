La fin d’année 2019 n’a pas réussi à l’Olympique Lyonnais. Outre des résultats compliqués, les Gones ont perdu plusieurs joueurs sur blessure. Léo Dubois a fait son retour il y a quelques jours face à Metz. Le latéral droit devrait être imité d’ici peu de temps par Youssouf Koné. Arrivé durant l’été, le latéral gauche s’est fait opéré de la cheville le 5 décembre. Il s’était blessé face au LOSC, son ancien club. Mais il a retrouvé l’entraînement collectif hier comme l’a annoncé l’OL.

« Absent depuis plus de deux mois et demi, le latéral gauche lyonnais, Youssouf Koné, a effectué sa première séance collective avec le groupe. C’est un autre absent de longue date qui vient de faire son retour avec le groupe. Après la reprise de la compétition de Léo Dubois sur la pelouse de Metz vendredi dernier, Youssouf Koné a effectué sa toute première séance avec le restant de ses coéquipiers. Présent sur les terrains du Groupama OL Training Center à quelques heures du rendez-vous prestigieux face à la Juventus en Champions League au Groupama Stadium, le latéral gauche a participé normalement à la séance du jour ». De quoi redonner le sourire à Rudi Garcia et l’OL.