Éliminé de la Ligue des Champions avec la Juventus contre le Real Madrid, Gianluigi Buffon n’a pas terminé la rencontre suite à un carton rouge. Une expulsion pour ce qui était sans doute le tout dernier match du portier de 40 ans en Ligue des Champions. Interrogé par Bild, sur cette possible fin de parcours de son homologue italien, Oliver Kahn a dressé un terrible constat. Selon ce dernier, Gianluigi Buffon aurait dû mettre fin à sa carrière auparavant : « Il n’est pas facile de comprendre quand il faut s’arrêter. S’il s’était retiré plus tôt, il aurait empêché l’élimination (de l’Italie) contre la Suède et la dernière déception contre le Real Madrid, mais il est motivé par le désir de toujours atteindre de nouveaux records et par son rêve de gagner la Ligue des Champions. »

Pour appuyer ses propos, la légende du Bayern Munich a pris son exemple personnel et celui de Philipp Lahm : « J’aurais pu jouer encore 2 ou 3 ans mais pour quoi faire ? Lahm était parfait dans sa décision aussi, si vous ne trouvez pas le bon moment pour arrêter les frais, alors ça fait vraiment mal. Il est champion du monde, il était le gardien le plus fort du monde, ça compte, pas le carton rouge avec le Real ou le fait qu’il n’a pas gagné la Ligue des Champions. »