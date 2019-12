En manque de temps de jeu à Chelsea depuis le début de saison, Olivier Giroud (32 ans) ne vit pas le meilleur moment de sa carrière chez les Blues. L’attaquant français, toujours appelé par Didier Deschamps pour jouer avec les Bleus, n’a disputé que 208 minutes avec son club. Un temps de jeu famélique qui va certainement le pousser à un départ cet hiver afin d’accrocher son ticket pour l’Euro 2020 avec la France.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club londonien, l’ancien Montpelliérain dispose de plusieurs pistes pour rebondir. La plus chaude et la plus prestigieuse mène à l’Inter Milan. Selon L’Équipe, le champion du Monde 2018 se verrait bien découvrir un nouveau pays et un rebond en Serie A lui permettrait de rester dans un contexte compétitif avec un club qui joue la Coupe d’Europe et les premiers rôles en championnat. La piste nerazzurri apparaît de plus en plus crédible aux yeux de l’ancien Gunners. Affaire à suivre...