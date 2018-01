Leader de la défense phocéenne, Adil Rami confirme parfaitement l’investissement conçu par Marseille. Actuellement, la formation Olympienne dispose de la quatrième défense du championnat (22 buts encaissés). Une réussite formidable dont l’ancien Lillois n’est pas étranger. En conférence de presse, Florian Thauvin s’est montré élogieux envers son coéquipier : « Adil est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, des matches en sélection, il a joué beaucoup de grandes rencontres. C’est un grand défenseur, un grand joueur. »

A 32 ans, Adil Rami a littéralement crevé l’écran cette saison et réalise un exercice parfait (32 matches, 1 but). Au-delà de ses qualités footballistiques, Florian Thauvin a tenu à soulever l’impact positif d’Adil Rami au sein du groupe marseillais : « Il est très rigolo au quotidien, c’est le premier en salle de musculation le matin. C’est un bosseur et un exemple pour tous, on est très heureux qu’il soit là. »