L’OM doit relever la tête en championnat. Après la lourde défaite à Lille (3-0) et le nul concédé face à l’Apollon Limassol (2-2), Rudi Garcia et ses hommes doivent se relancer contre Caen (dimanche, 17h00). Et pour cela, l’entraîneur marseillais pourra compter sur Adil Rami, présent dans le groupe.

En effet, l’OM retrouve son défenseur international français. Duje Caleta-Car fait également son retour dans le groupe (en Ligue 1, Ndlr) après sa suspension. Offensivement, le technicien marseillais pourra évidemment compter sur son homme fort, Dimitri Payet. À noter que Morgan Sanson, Rolando, Clinton N’Jie (blessés) et Jordan Amavi (suspendu) ne sont pas dans le groupe.