L’Olympique de Marseillle a été battue hier soir sur la pelouse du Groupama Stadium. En effet, Lyon l’a emporté 2 à 0 avec des réalisations signées Mariano Diaz et Nabil Fekir, qui avait ouvert le score sur coup franc dès la sixième minute de jeu suite à une faute de main de Mandanda.

Après la rencontre, Adil Rami a été interrogé par Canal+. Le défenseur central a lancé une pique aux Gones. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « Je pense qu’on les a mis en confiance dès le début du match. On n’a pas vu un grand Lyon mais ils ont gagné. Ce qui me rassure un peu, c’est qu’on va être dans la bataille jusqu’au bout et cette équipe de Lyon va connaître des difficultés, je pense. On a perdu la bataille mais pas la guerre. Sur ce que j’ai vu, on leur a offert le premier but. On les a mis en confiance. Si la physionomie du match avait été différente, ça leur aurait mis le feu au cul et ça aurait été différent ».