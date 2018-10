Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Adil Rami est revenu sur les débuts compliqués de Duje Caleta-Car. Pour le champion du monde, l’international croate possède toutes les qualités requises pour s’imposer sur la durée à l’OM.

« Il faut qu’il s’adapte. Il est jeune. Autour de lui, on ne l’aide pas encore comme on devrait l’aider aussi. C’est quand même un joueur qui a beaucoup de qualités. Il est rapide et costaud. Je ne suis pas inquiet pour lui, » a ainsi commenté Rami.