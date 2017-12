L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison plutôt convaincant. De quoi ravir Adil Rami qui a rejoint les pensionnaires de l’Orange Vélodrome lors du dernier mercato d’été. Leader défensif des Phocéens, l’international tricolore est associé parfois à Rolando et d’autres fois à Aymen Abdennour. En conférence de presse, l’ancien Lillois a jugé ses concurrents.

« Je pense qu’ils (Rolando et Abdennnour) sont à l’aise. Ils sont bien. Bien évidemment, ils ont envie de jouer parce que ce sont des compétiteurs. C’est grâce à mes concurrents et au coach (rire) que j’arrive à garder la tête froide et un niveau correct. On a besoin de tout le monde cette année pour aller le plus loin possible ».