Jordan Amavi a vécu un été bizarre. Il devait, dans un premier temps, s’engager avec le FC Séville mais le club andalou n’a pas validé sa visite médicale. Finalement, l’arrière gauche français de 23 ans a quitté Aston Villa pour rejoindre l’Olympique de Marseille sous forme de prêt payant avec option d’achat abordable. Dans le journal La Provence, l’ancien Niçois dévoile une autre piste qu’il aurait pu privilégier.

« Oui, notamment la Fiorentina. C’était concret. Ils m’ont appelé et m’ont présenté le projet. Il y a des joueurs que je connais qui sont partis là-bas, comme Jordan Veretout et Valentin Eysseric. Veretout a même essayé de me faire venir à Florence, mais j’ai choisi l’OM ! », a-t-il raconté. L’OM a eu chaud !