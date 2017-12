Installé dans le couloir gauche de la défense marseillaise, Jordan Amavi a évoqué son intégration réussie pour La Provence. Le joueur n’a pas tari d’éloges sur Florian Thauvin, en pleine bourre depuis le début de saison, même dans les moments difficiles de l’OM du tout début de saison :

« Flo, c’est Flo ! J’avais déjà joué contre lui quand j’étais à Nice. On sait de quoi il est capable. On le voit sur le terrain. C’est un international et on sait pourquoi. Il a d’énormes qualités, il les démontre. Aujourd’hui, il est au top de sa forme, même si je pense qu’il peut encore faire un peu plus. Il marque, nous fait marquer et gagner des matches. » Thauvin a déjà inscrit buts en 22 matches avec l’OM depuis le début de saison.