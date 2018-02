Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi (23 ans) s’est doucement mais sûrement installé au poste de latéral gauche. Au micro de Maritima, le défenseur, qui soigne une déchirure au quadriceps, a dressé un premier bilan de sa saison marseillaise. « Je la juge assez bonne, après, je pense que j’aurais pu être plus décisif. Dans l’ensemble, je pense que je fais une bonne partie de saison. Après, on peut aller chercher plus haut. Le coach me fait confiance, c’est important pour moi », a-t-il lancé avant de revenir sur sa convocation en équipe de France à l’automne dernier.

« Je ne me suis pas enflammé. Ça m’a fait plaisir que le sélectionneur m’appelle. Je me disais que c’était un plus, ça récompense le travail que j’effectue avec l’OM. Ça m’encourage à encore plus travailler pour espérer y être sur le long terme. La Coupe du monde, ça fera peut-être un peu court. Après, je fais ce que j’ai à faire avec mon club, mon club en premier, après on verra comment ça se goupillera en fin de saison », a-t-il conclu. L’ambition est là, il n’y a plus qu’à !