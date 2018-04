Auteur d’une prestation mitigée sur la pelouse du RB Leipzig (1-0, 1/4 de finale de l’Europa League), le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Jordan Amavi (24 ans) s’est montré très dur envers lui-même en zone mixte, au micro de RMC Sport.

« Personnellement, je me mets un zéro pointé pour ce match. Ce n’est pas moi, ça fait un petit moment que mes prestations ne sont pas très bonnes et là, je n’ai pas d’excuse car je suis bien physiquement et, le jour J, j’ai perdu pas mal de duels. Il va falloir que je me reprenne. Je m’en veux de ne pas avoir fait une vraie faute au milieu de terrain pour l’empêcher (Emil Forsberg, ndlr) de partir (sur l’action du but). La prochaine fois, je ferai une vraie faute », a lâché celui qui caresse toujours l’espoir de figurer parmi les 23 de Didier Deschamps pour le Mondial en Russie. Une franchise louable.