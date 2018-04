Brillant vainqueur du RB Leipzig au Vélodrome 5-2, l’OM a validé son ticket pour les demi-finales de Ligue Europa. Une performance qui n’était plus arrivée au club phocéen depuis 14 ans. Quelques minutes après la fin du match, Jordan Amavi a confié son bonheur au micro de beIN Sports.

« On a pris un but d’entrée de jeu et on a su se remobiliser rester concentrés, on a fait tout ce qui fallait pour chercher cette victoire. On a rien lâché, c’est ce qui fait notre force. Je félicite toute l’équipe et le douzième homme aussi, » a ainsi commenté l’ancien niçois.