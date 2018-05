Trois jours après sa défaite en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid (0-3), l’Olympique de Marseille clôture sa saison contre Amiens ce samedi (21h) dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Pour terminer sur le podium et donc se qualifier pour la Ligue des champions, le club phocéen doit s’imposer et compter dans le même temps sur un faux pas de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice.

Pour ce match très important, Rudi Garcia conserve bien évidemment son 4-2-3-1 mais le technicien français a dû procéder à quelques changements après la finale de C3. En défense centrale, Kamara est présent puisque Rami purge son 3e match de suspension. Rolando est aligné à ses côtés. Sakai débute quant à lui dans le couloir gauche à la place d’Amavi. En l’absence de Payet, blessé, Sanson passe numéro 10 alors que Luiz Gustavo se positionne devant la défense avec Lopez. À la pointe de l’attaque, Mitroglou a été préféré à Germain. Dans les rangs amiénois, Christophe Pélissier a changé trois joueurs suite à la victoire contre Metz (2-0). Dans son 4-2-3-1, Cissokho et Adenon retrouvent une place en défense. Dibassy est lui aussi présent. Dans le secteur offensif, Gakpé a notamment été choisi.

La composition de l’OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Rolando, Sakai - Lopes, Luiz Gustavo - Thauvin, Sanson, Ocampos - Mitroglou

Le onze de départ d’Amiens : Gurtner - Cissokho, Gouano, Adenon, Avelar - Monconduit, Zungu - Gakpé, Kakuta, Dibassy - Konaté