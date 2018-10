Depuis l’arrivée de Morgan Sanson en provenance de Montpellier, l’Olympique de Marseille s’oriente moins vers les jeunes talents français émergents à l’heure de faire son recrutement, privilégiant des renforts étrangers. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen, s’est expliqué à ce sujet dans les colonnes du Journal du Dimanche.

« Le marché français reste notre priorité, mais dans une négociation, il peut nous arriver de faire une belle action qui finit par un poteau sortant, comme un attaquant. Autrement dit, on continue de chercher les talents locaux mais ça n’aboutit pas toujours. Et quelques fois, on trouve les bons profils ailleurs. C’est en Serbie qu’on a déniché le dribbleur recherché, Nemanja Radonjic. Il y a une logique : notre effectif est international, comme la démographie de la ville », a-t-il lancé. L’OM semble visiblement satisfait du travail de son dirigeant, puisqu’il a prolongé son bail jusqu’en juin 2021.