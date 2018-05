Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta connaît parfaitement l’Espagne et l’Atlético Madrid. Natif de Vitoria-Gasteiz dans le Pays basque, le dirigeant est revenu sur la finale de l’Europa League entre les Phocéens et les Madrilènes auprès de la Cadena Ser : « Au niveau théorique, l’Atlético a disputé plus de finales en Ligue des Champions et d’Europa League, ils seront davantage favoris que nous, donc ils vont devoir supporter le poids du match. »

Andoni Zubizarreta a ensuite identifié le profil de l’adversaire des Marseillais tout en soulignant une ressemblance entre les deux équipes : « L’Atlético est une équipe caméléon, elle peut gagner de différentes manières : en contre, avec un corner ... c’est une équipe qui a un énorme gène compétitif et qui s’adapte donc aux matchs et aux situations. Nous au niveau du style, nous ressemblons à l’Atletico avec les différences qui peuvent être entre les deux modèles. »