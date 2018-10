Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis la fin du mois d’octobre 2016, Andoni Zubizarreta est en fin de contrat avec le club phocéen à la fin de la saison. Dans un long entretien accordé au journal La Provence, le dirigeant espagnol a avoué être en discussion pour une éventuelle prolongation.

« On a parlé, on est en train de voir ce qui est le mieux pour l’OM, pour le projet, pour moi. » L’ancien gardien du FC Barcelone a également confié se sentir bien à Marseille. « C’est une ville où j’ai retrouvé l’émotion du football. Je suis bien ici. (...) Marseille, c’est la passion, et pas autre chose. Et puis c’est un bel endroit, il fait beau, il y a la Méditerranée. Et c’est à côté de chez moi. »