Dans une interview accordée à l’émission Téléfoot ce dimanche matin, André-Pierre Gignac a évoqué le Classique entre le PSG et l’OM (à suivre en direct commenté sur notre live). L’ancien buteur olympien a également évoqué son souhait d’épouser un jour la carrière d’entraîneur, et pourquoi pas à Marseille.

« L’OM est dans mon cœur, mais il faut savoir tourner la page. Mais j’ai déjà dit que notre histoire n’est pas finie, et vu mon ambition de devenir entraîneur, ou du moins d’intégrer l’organigramme d’un club avec des décisions importantes à prendre, j’espère avoir un rôle à jouer à l’avenir. Venir avec un gros bagage à l’OM, et faire quelque chose d’exceptionnel, ce serait le must de ma vie, » a confié l’international français.