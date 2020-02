Auteur d’un bon match avec la réserve de l’OM, Isaac Lihadji semble s’éloigner, chaque jour un plus d’un départ de l’Olympique de Marseille en fin de saison. André Villas-Boas, en conférence de presse ce jeudi, s’est exprimé sur le cas du milieu offensif international U19 tricolore qui ne devrait pas signer son premier contrat pro avec le club phocéen.

« Non, je ne pense pas (qu’il reste une chance qu’il signe avec l’OM, ndlr). Ils ne nous donnent pas d’informations (son entourage, ndlr). Le joueur est avec la réserve et avec les U18 et ça va continuer comme ça », a déclaré AVB en conférence de presse. Une manière de mettre quasiment fin au feuilleton Lihadji...