Cette saison, malgré de belles performances sportives, l’Olympique de Marseille a un effectif de joueurs très très court. Au début de l’année, les dirigeants phocéens pensaient s’appuyer sur leurs jeunes éléments du centre de formation, mais André Villas-Boas semble circonspect à ce sujet.

« Ils n’ont pas trouvé la solution, c’est dommage. Pour ce niveau-là maintenant, sauf Lucas (Perrin, ndlr)... C’est vrai qu’on a parlé de prêter Ali, Chabrolle et Philiponnaux, c’est à eux de gagner leur place, c’est difficile et en ce moment, c’est impossible. Sauf Lucas, qui a joué 308 minutes, on a utilisé 14 joueurs sans Mandanda. 15 avec Lucas. C’est difficile, c’est un effectif court. On a eu de la chance d’éviter les blessures, mais pas les suspensions. Sur les jeunes, c’est maintenant difficile pour eux. J’ai pensé que c’était mieux de les prêter, mais on n’a pas trouvé. C’est difficile de trouver une place. Quand tu mérites de jouer, tu joues, mais quand d’autres sont au-dessus, c’est plus difficile », a lâché le Portugais en conférence de presse.