Qui dit nouveau coach dit nouvelles méthodes. Ce mercredi matin, au Camp d’entraînement Robert Louis Dreyfus, André Villas-Boas a profité d’une conférence de presse pour exposer les premières lignes de son projet. Le technicien portugais a notamment évoqué la jeunesse marseillaise du centre de formation et précisé qu’il contrôlerait l’intégration des jeunes joueurs du club, sans oublier de prospecter ailleurs. « Je dois prendre le temps nécessaire pour parler avec les personnes de la formation et Andoni (Zubizarreta), qui me donnera plus d’informations sur les jeunes à qui on doit donner une chance. Voir s’ils ont la capacité de faire partie de l’équipe. Je ne peux pas vous dire combien seront présents à nos côtés, je veux tout contrôler (l’intégration des jeunes du centre de formation, ndlr) », a-t-il d’abord précisé.

Avant de poursuivre. « Je veux aussi faire un scouting des jeunes dans d’autres clubs. L’OM a une belle histoire avec les joueurs issus de la formation : Valbuena (déniché à Libourne Saint-Seurin, lorsqu’il avait 22 ans, en 2006, ndlr) et Ribéry (venu de Metz, à 22 ans également, en 2005, ndlr), si on trouve une perle comme ça, c’est bon. Le club dispose de plus d’informations que moi pour le moment. Je dois prendre les bonnes décisions. Lors de la pré-saison, nous allons intégrer les joueurs du centre de formation pour les rapprocher de nous et savoir s’ils peuvent faire partie de l’équipe, » a déclaré André Villas-Boas.