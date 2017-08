Demain à 17 heures, l’Olympique de Marseille reçoit Angers au Stade Orange Vélodrome. L’occasion pour Rudi Garcia et ses troupes de poursuivre sur leur belle lancée et pourquoi pas rejoindre Monaco et Saint-Etienne à la première place. Après deux journées, les Olympiens sont installés en haut du classement de la Ligue 1 avec deux victoires en deux matches.

Pour cette rencontre, l’entraîneur phocéen a fait appel à un groupe élargi de 22 joueurs. Si Henri Bedimo et Rod Fanni ne sont toujours pas intégrés au groupe, la dernière recrue Jordan Amavi fait partie des défenseurs retenus. Si l’ensemble des milieux et des attaquants olympiens sont présents, Dimitri Payet, blessé aux ischio-jambiers lors de la première journée face à Dijon, est lui toujours absent.

Le groupe marseillais :

Gardiens : Mandanda, Pelé, Escales ;

Défenseurs : Sakai, Doria, Kamara, Rolando, Hubocan, Evra, Rami, Amavi ;

Milieux : Cabella, Sanson, Luiz Gustavo, Sertic, Lopez, Zambo-Anguissa ;

Attaquants : Ocampos, N’Jie, Sarr, Thauvin, Germain.