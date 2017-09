Non aligné face à Amiens et face à Konyaspor, Patrice Evra conserve un rôle important dans le groupe phocéen comme l’explique Zambo Anguissa dans un premier temps en conférence de presse. « Par sa simple présence, il dynamise le groupe. Mentalement, il est super fort, il parle beaucoup avec les jeunes et les coéquipiers ».

Puis Rudi Garcia a parlé de l’ancien joueur de la Juventus Turin dans un second temps, « Il y a des joueurs qui sont très importants par leur leadership, leur expérience. Ce n’est pas ça qui donne plus de crédit sur le terrain. J’ai besoin de tout le monde. On joue la Coupe d’Europe, on joue tous les trois jours voire moins, j’ai besoin de tout le monde. »