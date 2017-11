Encore décevant dimanche contre l’En Avant Guingamp (1-0, 14e journée de Ligue 1), Kostas Mitroglou (29 ans), 2 buts en 8 apparitions depuis son arrivée cet été en provenance de Benfica, est devenu la cible des critiques du côté de l’Olympique de Marseille. Fin connaisseur du microcosme phocéen, José Anigo, aujourd’hui coach de Levadiakos en Grèce, a évoqué ce cas d’école dans les colonnes du média hellène Gazzetta.

« Les journalistes à Marseille sont très exigeants. Je pense que vous avez les mêmes journalistes ici, à Thessalonique (rires). Ils se ressemblent. Thessalonique et Marseille sont similaires. Mitroglou est maintenant allé à Marseille. Il n’est pas prêt physiquement parce qu’il a été blessé. Vous devez donner le temps au joueur. En France, ils ne donnent pas le temps. Vous faites un, deux ou trois matchs et ensuite, vous marquez deux buts. Il a besoin de temps. Je connaissais Mitroglou depuis l’Olympiacos et je le suis depuis. C’est un bon joueur. Mais Marseille est Marseille... Comment dire... On verra. Oui, c’est difficile pour lui maintenant », a-t-il lancé.