Après un passage raté en Premier League, à Newcastle (2015-janvier 2016), Florian Thauvin a un côté « invendable », notamment en Angleterre. Pourtant, lorsqu’il évoluait encore au SC Bastia (2011-2013), il était convoité par l’un des meilleurs clubs outre-Manche, comme on l’apprend dans le journal L’Équipe aujourd’hui.

Le recruteur français d’Arsenal, Gilles Grimandi, a confié à propos de l’Olympien, que les Gunners étaient tout proches de l’enrôler. « Arsenal était dessus lorsqu’il jouait à Bastia et on a traîné, à l’époque. Après, ce n’était plus les mêmes tarifs. Aujourd’hui, à Arsenal, il jouerait. » On connaît la suite.