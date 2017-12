L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Saint-Etienne ce soir à l’Orange Vélodrome (21 heures). Tenu en échec à Montpellier la semaine dernière (1-1), l’OM doit absolument l’emporter pour recoller sur ses concurrents au podium, l’OL et Monaco. Côté stéphanois, on attend toujours un résultat positif pour sortir de la crise.

A cette occasion, Rudi Garcia aligne un 4-2-3-1 avec Lopez et Luiz Gustavo au milieu, et Germain en pointe. Le tandem Sablé-Gasset opte lui pour un 4-3-3 avec Dabo associé au milieu à Selnaes et Pajot. Devant, c’est le trio Bamba-Monnet-Paquet-Diony qui est choisi.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Abdennour, Amavi - Lopez, Luiz Gustavo - Thauvin, Sanson, Payet - Germain.

ASSE : Ruffier - Janko, Theophile-Catherine, Pogba, Pierre-Gabriel - Dabo, Selnaes, Pajot - Bamba, Diony, Monnet-Paquet.