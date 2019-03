Sur une série de quatre matches sans défaite, l’Olympique de Marseille pouvait réaliser un joli coup ce dimanche soir face à l’AS Saint-Etienne (27e journée de Ligue 1). En cas de victoire, l’OM pouvait passer devant l’ASSE et prendre la quatrième place. Et le club phocéen a rempli sa mission en s’imposant 2-0 à l’Orange Vélodrome. Après la rencontre, Steve Mandanda a fait part de sa satisfaction au micro de Canal +.

« C’est autre chose quand le Vélodrome est comme ça, quand il y a une belle ambiance, quand on gagne. Et puis en plus, on ne prend pas de buts donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut continuer. (...) Il y a eu une prise de conscience. Après, il y a un peu de chance aussi. Forcément quand il y a les résultats, la confiance revient aussi. Maintenant, ce n’est pas fini. (...) Dans un match, on retient que la victoire et c’est ce qu’on est en train de faire en ce moment. Il faut enchaîner les résultats positifs et on verra ce que ça va donner », a expliqué le gardien phocéen.