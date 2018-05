C’est le jour J pour l’Olympique de Marseille. Ce mercredi soir, le club phocéen a rendez-vous avec son histoire. Dans un Groupama Stadium qui promet d’être chauffé à blanc, les joueurs marseillais tenteront de soulever une deuxième Coupe d’Europe. Qui dit rendez-vous de prestige, dit forcément invités de prestige. Ainsi, plusieurs personnalités seront présentes à Lyon. En première ligne, les supporters inconditionnels de l’OM. Frank McCourt, Margarita Louis -Dreyfus et Stéphane Tapie. L’ancien joueur de l’OM, Benjamin Mendy, sera également de la partie. Mais ce dernier ne sera pas dans le kop marseillais. Bien qu’il ai reçu une invitation de la part des South Winners, ce dernier a décidé de l’offrir à un fan, comme le rapporte L’Equipe.

Du côté des chanteurs, on retrouvera la chanteuse Marina Kaye, le rappeur Soprano, ainsi que Pascal Obispo. De nombreux politiciens seront également au rendez-vous. On notera donc la présence du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, de Laura Flessel, la ministre des Sports, de Jean Claude Gaudin, le maire (LR) de Marseille, de Renaud Muselier, le président (LR) de la région PACA, mais aussi l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, amoureux du ballon rond... et du Paris Saint-Germain.