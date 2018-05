L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid (0-3). Interrogé sur la pelouse du stade de Lyon au coup de sifflet final, Florian Thauvin n’a pas caché sa déception. « On a très bien débuté le match, c’est dommage parce qu’on a encaissé un but et après, on a eu du mal à relever la tête. Ça me fait mal au cœur, on a fait un beau parcours, une belle saison mais malheureusement, c’est le foot et c’est comme ça. Face à des équipes comme ça, on a juste à apprendre et tirer des conclusions », a expliqué le joueur de 25 ans.

Malgré cette désillusion, l’international français a néanmoins souligné le niveau des Colchoneros : « ce sont des choses qui font mal. C’est une grande équipe on l’a vu. Au début du match, ils étaient regroupés pour pas encaisser de but et après ils arrivent à marquer un but, puis deux, puis trois. Ça fait partie du football. » Cruel pour Thauvin et les Phocéens.

