L’Atlético de Madrid vient de dévoiler la liste des 20 joueurs qui feront le déplacement à Lyon pour la finale de l’Europa League. On retrouve sans surprise tous les gros noms de l’effectif comme Antoine Griezmann ou Diego Costa.

Seule petite nouveauté : Alejandro Dos Santos (19 ans) occupera lui le poste de troisième gardien. Diego Simeone n’a aucun absent de taille pour ce choc et pourra ainsi compter sur l’intégralité de son effectif au Groupama Stadium !

| SQUAD LIST

Check out the 20 players @Simeone called up for Wednesday’s #UELfinal ! #AúpaAtleti #OMAtleti pic.twitter.com/oVkmwGYN3V

— Atlético de Madrid (@atletienglish) 14 mai 2018