Le climat autour de cette finale d’Europa League entre l’OM et l’Atlético est pour le moins tendu. La tension qui s’est aggravée entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais fait craindre des débordements dans la ville rhodanienne, alors que le passif entre Phocéens et Colchoneros peut aussi susciter des problèmes. Enrique Cerezo, président de l’Atlético, s’est exprimé à ce sujet.

« Moi j’aime parler de mes supporters, qui sont top. Les supporters de l’Olympique de Marseille iront voir un match de foot, pas faire la guerre », a ainsi répondu le dirigeant madrilène dans un entretien accordé à Marca.