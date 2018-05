Solidement installé dans les buts de l’Atlético depuis désormais quatre saisons, Jan Oblak n’a pas cessé de franchir les étapes, jusqu’à en devenir l’un des meilleurs gardiens du monde. Exceptionnel cette saison, le Slovène devrait encore être au rendez-vous pour la finale de la Ligue Europa contre l’Olympique de Marseille. Une mauvaise nouvelle pour les Phocéens qui vont devoir cravacher pour forcer leur destin.

Déjà solide au tour précédent contre Arsenal, l’ancien joueur du Benfica avait réalisé 7 parades. Un chiffre impressionnant, mais qui est loin d’être le plus époustouflant. Sur les 32 derniers tirs qu’il a subis, seulement deux ont terminé au fond de ses filets contre 30 parades. Spécialiste des penalties, il pourrait également écœurer les Marseillais dans ce domaine où il présente un taux de réussite de 58% soit 7 arrêts sur 12 tentatives.

58% - Since he joined @atletienglish, Oblak has saved 58% penalties he has faced in all competitions (7 out of 12). Wall. pic.twitter.com/blZ0IeLoRB

— OptaJose (@OptaJose) 12 mai 2018