Il est l’un des indésirables de Rudi Garcia. Aymen Abdennour (29 ans) n’a disputé que huit matches depuis son prêt de Valence à Marseille l’été dernier. Pire, il n’en a disputé aucun cette saison. « Sincèrement, je voulais quitter l’OM. Mais je n’ai pas trouvé un projet qui me convenait. Je ne voulais pas partir n’importe où. J’ai une carrière à gérer. Je suis passé dans de grands clubs. Je ne voulais pas et je ne veux toujours pas aller n’importe où, ça il faut le comprendre. Il y a toujours une possibilité. On reste ouverts », nous déclarait-il en septembre dernier.

Et selon les informations de Plaza Deportiva, le Tunisien serait toujours attentif aux offres et écoutera celles qui viendront à lui cet hiver. S’il trouve chaussure à son pied, alors l’OM devra négocier avec l’autre club pour la prise en charge du salaire. Cependant, le directeur général du club espagnol avait expliqué que la situation de l’ancien Monégasque serait examinée lors de son retour, le 1er juillet 2019. Le club Che, qui a besoin de liquidités pour passer le fair-play financier, apprécierait de trouver une solution pour résoudre le cas Abdennour.